Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Narkotik köpek "Atlas" ile yapılan aramada 494,88 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Otomobildeki Z.S. ve E.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.