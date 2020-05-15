Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yürütülen çalışmada dün şüpheli bir otomobilin durdurulduğu belirtildi.

Otomobilde narkotik köpek "Atlas" ile yapılan aramalarda 1 kilo 791,97 gram metamfetamin ile 519,38 gram eroin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, araçtaki şüpheli M.G'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği kaydedildi.