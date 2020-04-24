Bitlis'in Mutki ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mutki'nin Çitliyol köyünde yaşayan ve pancar toplamak için yaylaya giden vatandaşları taşıyan sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen traktör, dönüş yolunda devrildi.

Kazada traktörün römorkundaki Cuma Kardaş ile Yıldız Kar hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mutki, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.