Bitlis'te toprağa gömülü uzun namlulu silahla mühimmat bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Anadere köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün operasyon düzenlendi.

"Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu 2020-81" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü uzun namlulu silah, 3 bin 450 fişek, 24 büyük pil, 12 volt akü ile çeşitli malzemeler bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konuldu, diğerleri yerinde imha edildi.