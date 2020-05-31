Bitlis'te tır şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Siirt'ten Bitlis'e gelen Ramazan Sevilgen yönetimindeki küçükbaş hayvan yüklü 56 AS 561 plakalı tır, Ünaldı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada tırda bulunan 33 yaşındaki Seyithan Aslancı hayatını kaybetti, sürücü Sevilgen ile İsa Özbek, Enver Barış ve Yusuf Koç yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tırın dorsesinde bulunan 115 küçükbaş hayvan telef oldu, 22 hayvan kesime götürüldü, 78 tanesi de sahibine teslim edildi.