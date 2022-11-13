Bitlis'te silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Bitlis'te, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hizan Durağı'nda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada E.A. ve K.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen E.A. hayatını kaybederken, K.A. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.