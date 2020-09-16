Bitlis'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla arama kararı bulunan E.B'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, ev ve çevresinde yapılan aramada, kapının çerçevesinde zulalanmış 33 fişek, 4 şarjör, 2 tabanca gövdesi, tabanca namlusu, Pıetro Beretta Gardone ibareli tabanca sürgüsü, Walther Mpd. Ppk ibareli tabanca sürgüsü, Smith/Wesson ibareli tabanca gövdesi, 4 tabanca parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili E.B., yakalanarak gözaltına alındı.