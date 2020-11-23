Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J. Uzm. Çvş. Halil Ateş 2020-93' adıyla düzenlenen operasyonda PKK'ya ait 12 metrekarelik 2 odalı sığınak bulundu. Sığınaklarda 2 akü, 202 kalem pil, 44 büyük boy pil, 5 metre elektrik kablosu, 1 adet şemsiye, 4 çift mekap ayakkabı, 43 kilogram çeşitli gıda malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler uzman ekiplerce imha edildi.

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