Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Tatvan-Hizan kara yolunun 10. kilometresinde otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 42 yaşındaki Nafiz Güngör hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.