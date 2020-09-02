Bitlis'te okullar depreme dayanıklı hale getiriliyor

AA

Okulların tatil edilmesiyle çalışmalara başlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki 9 okul binasını 9 milyon 400 bin lira bütçeyle güçlendirdi.

Duvarları boyanan ve baştan sona yenilenen okullar, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görmesi için 21 Eylül'e yetiştirilecek.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çalışmaların devam ettiği 8 Ağustos ilk ve orta okulunu ziyaret ederek Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'dan bilgi aldı.

540 öğrencisi bulunan okulun güçlendirmeyle depreme dayanıklı hale getirildiğini vurgulayan Çağatay, şunları kaydetti:

"Bu yaz pandeminin yarattığı boşluktan faydalanarak 9 binamızı 9 milyon 400 bin lira ödenek kullanarak depreme dayanıklı bir hale getirdik. Bitlis bu açıdan çok şanslı. 740 binamızın içerisinde depreme dayanıksız bina var diyemeyiz. Tamamen temizlemiş durumdayız. Pandemi süreciyle Türkiye sıkıntılı bir dönem geçirdi. Öğrencilerimizin okulda alıştığımız seslerini duyamıyoruz. 21 Eylül'de inşallah ilk ders zilini birlikte çalarız. Bitlis, Türkiye'nin en çok yatılı bölge okulu öğrencisine sahip il. Bu okulların tamamında pansiyonları, eğitim binaları ve diğer sosyal etkinlik alanlarını onardık."