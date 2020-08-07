Bitlis'te minibüsle otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 13 DE 013 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 13 S 0048 plakalı minibüs, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki Onur Öztaş, Nurullah Demir, Figen Arıtürk, Saadettin Çelik, Hayati Günay, Yaşar Kurşun, Betül Erarslan, Metin Baştufan, Sadık Duranay, Aziz Duranay ve Suzan Erarslan yaralandı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),112 Acil Sağlık ve Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın yaklaşık bir saat tek yönlü sağlandığı Bitlis-Tatvan kara yolunda trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

,Servet Taşdemir