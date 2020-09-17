Bitlis'te kuru fasulye hasadından 370 milyon lira gelir beklentisi

Devletin sağladığı desteklerle boş arazileri değerlendirerek sulu tarıma geçen Bitlisli çiftçiler, kentteki geniş tarım arazilerinde birçok ürün yetiştirerek ülke ekonomisine katkı sunuyor.
Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde ilkbaharda yerli kuru fasulye tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, 4 aylık meşakkatli sürecin ardından hasada başladı.
Mevsimlik tarım işçilerin yardımıyla toplanan fasulyeler, bir süre güneşte kurutulduktan sonra paketleme için fabrikalara götürülüyor.
Bu yıl 95 bin dekar alana ekilen kuru fasulyeden 34 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.
- "Kuru fasulye ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyoruz"
Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde kuru fasulye hasadına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru fasulyenin kentteki stratejik üründen biri olduğunu, her yıl ekim alanın arttığını söyledi.
Geçen yıl 88 bin dekar alanda yapılan ekimin bu yıl 95 bin dekara yükseltildiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ve valimizin, pandemi sürecinde yeterli ve güvenli gıda üretimi için talimatları oldu. Tüm ilçelerimizi gezerek ekilmedik bir karış toprak bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı yürüttük. 30 bin ton civarında kuru fasulye üretimi bekliyoruz. Bunun ilimiz ekonomisine katkısı yaklaşık 240 milyon liradır. Bitlis yemeklik kuru fasulye üretiminin yanında tohumluk üretiminde de Türkiye genelinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin kuru fasulye tohumun büyük bir kısmını karşılamaktadır. 10 bin dekar alanda tohumluk kuru fasulye üretimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 4 bin ton üretimimiz var. Bunun da il ekonomisine 130 milyon lira katkısı var. Kuru fasulye il ekonomisine 370 milyon lira katkı sağlıyor."
- "İstahdama büyük katkısı var"
Kentte tarım alanlarının değerlendirilmesiyle 5 bin tarım işçisinin istihdam edildiğini vurgulayan Çelik, işçilerin sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarını müdürlük olarak takip ettiklerini aktardı.
Geçen yıl yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye'de 5. sırada olduklarını bu yıl ekim alanlarının artmasıyla 3. sıraya çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Çelik, "Fasulyenin en çok ihtiyaç duyduğu iklim koşulları ilimizde mevcut. Kuru fasulye hasadında kullanılmak için makine isteğinde bulunduk. Üreticilerimiz güzel destekler alıyorlar. Burada yeni tesisler kuruyoruz. Türkiye fasulye ihtiyacının yüzde 10'luk kısmını karşılıyoruz. Yaklaşık 61 ile fasulye gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!