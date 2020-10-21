Bitlis'te Kovid-19'a dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi

AA

Oyuncular, Ulu Cami Meydanı'na sergiledikleri "Kurallar Hayat Kurtarır" oyunuyla, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda farkındalık yaratmaya çalıştı.Tiyatro eğitmeni Cihan Olan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.Uyarılara rağmen sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeyen vatandaşların nelere zarar verdiğini görmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Olan, şöyle konuştu:"İstiyoruz ki herkes üzerine düşen görevi yerine getirsin. Bu çok zor bir durum değil. Özellikle kalabalıklarda ve toplu ulaşım araçlarında tedbirler kapsamında alınan kurallara göre hareket edelim. Bazen taşıyıcı olabiliriz. Evdeki büyüklerimizi de her zaman düşünmeliyiz."