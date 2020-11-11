Bitlis'te kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube görevlilerinin, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

"Nitelikli kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A'nın dün, il merkezinde yakalandığı bildirilen açıklamada, adli işlemlerinin Y.A'nın Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.