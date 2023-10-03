Bitlis'te kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
Bitlis'te görev sırasında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Ertuğrul Kırık, kaldırıldığı hastanede şehit oldu
Giriş: 03.10.2023 - 01:57 Güncelleme: 03.10.2023 - 01:57
Bitlis Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru Kırık'ın görev sırasında meydana gelen kaza sonucu yaralandığı belirtildi.Fotoğraf: İHA | Şehit Polis Memuru Ertuğrul Kırık
AA'nın haberine göre, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırık'ın müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.