İki grup arasında, Şentepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Ö.T, A.B, S.B, B.B, S.T. ve N.T, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Güroymak ve Tatvan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan 7 kişiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden dolayı 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.