Bitlis'te karda mahsur kalan VEDAŞ ekibi kurtarıldı

Otluyazı köyü yakınlarındaki elektrik arızasına müdahale etmeye giden 3 kişilik VEDAŞ ekibi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

VEDAŞ ekibi, haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Elektrik arızasını tamir için giderken köy yolunda çıkan tipide mahsur kaldıklarını belirten VEDAŞ personeli Abdullah Badisabah, "İl Özel İdaresine telefonla ulaştık. Yardım talebinde bulunduk. Yaklaşık 2 saat kurtarılmayı bekledik. Ekipler yardımımıza geldi. İl Özel İdaresi ekibine teşekkür ederim." dedi.