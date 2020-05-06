Bitlis'te karantina süresi dolan 187 kişi memleketlerine uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan getirilen 187 kişinin, Bitlis'teki karantina süreci sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Beşminare Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak, çıkış işlemleri tamamlandı.
Kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 187 kişi, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderildi.
Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Fuat Balkan, yaptığı açıklamada, 21 Nisan'da Almanya'dan getirilen 187 Türk vatandaşını Bitlis Beşminare Kız Yurdu'nda misafir ettiklerini belirtti.
Balkan, karantina süreleri dolan misafirleri 43 ayrı kente uğurladıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış da Almanya'dan gelenlerin gerek konaklama, gerek yemek hizmetlerini hiç aksamayacak şekilde yerine getirdiklerini anlattı.
Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Serkan Buhan ise misafirleri otel konforunda ağırladıklarını vurgulayarak, "Temizlik kısmında AFAD Müdürlüğü, yemek kısmında Kızılay destek verdi. Her gün sağlık hizmetleri verildi ve 24 saat esaslı kontrolleri yapıldı." diye konuştu.
Karantina süresi tamamlanan İlhan Olgun, her şeyin çok güzel geçtiğini belirterek, yemek ve temizlikten memnun kaldıklarını aktardı.
Vatandaşlardan Mustafa Dosdoğru da karantina sürelerinin tamamlandığını ve kentten memnun ayrıldıklarını kaydetti.
,Ahmet Okur
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