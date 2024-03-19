Bitlis'te heyelan: Ölümden döndüler!
Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanda kaya parçalarının isabet ettiği otomobildeki 5 kişi yara almadan kurtuldu.
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Bitlis ile Siirt'in Baykan ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 20’nci kilometresindeki Ağaçdere köyü yakınlarında gece saatlerinde heyelan oldu.
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Yağışlar nedeniyle yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını yola aktı.
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Bu sırada yoldan geçen otomobile kaya parçaları isabet etti. Araçtaki 5 kişi yara almadan kurtuldu.
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İhbar üzerine bölgeye AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri sevk edildi. Ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin yaptığı çalışmayla kontrollü olarak tek şeritten açıldı, otomobil çıkarıldı.