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Bitlis'te fırtınadan uçan çatı parçaları araçlara zarar verdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarından kopan parçalar, park halindeki 4 araca zarar verdi

Giriş: 20.04.2023 - 23:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bitlis'te fırtınadan uçan çatı parçaları araçlara zarar verdi
Fırtınadan uçan çatı parçaları araçlara zarar verdi
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AA

Tatvan'da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı.

Kültür Mahallesi'ndeki 7 katlı iki binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 4 aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, polis ve itfaiye ekipleri önlem aldı.

Kaymakam Remzi Demir, hasarların karşılanması konusunda bina ve araç sahipleri ile görüşerek, geçmiş olsun dileğini iletti.

Aracı hasar gören Nurullah Ergin, "Yağmur ve rüzgardan dolayı yan taraftaki binanın çatısı koparak park halindeki aracımızın üzerine düşmüş. Aracımızda hasar oluştu." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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