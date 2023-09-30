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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bitlis'te feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

        Bitlis'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Bitlis'te iki otomobil ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 04:03 Güncelleme: 30.09.2023 - 04:03
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        Bitlis'te feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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        Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        ÖNCE KAMYONA SONRA OTOMOBİLE ÇARPTI

        Bitlis-Tatvan karayolunda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, aynı güzergahtaki kamyona arkadan çarptıktan sonra karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

        ÖLÜ VE YARALILAR VAR

        AA'nın haberine göre, kazada A.N.H. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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