Bitlis'te eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2'si parçalanmış 3 M-16 piyade tüfeği, 9 M-16 şarjörü, 50 M-16 fişeği, 3 taarruz tipi el bombası, 3 elektronik devre kartı, mekanik fünye, elektrikli fünye, 2 RF komutalı düzenek, 2 M-16 tüfek parçası, 3 el dürbünü, el telsizi, 3 uyku tulumu, 3 sırt çantası, 3 çift ayakkabı, 3 panço, 3 çift eldiven, 3 çift çorap, 2 küçük pil, 3 mat, 3 şemsiye, 5 kilogram peynir, kol saati, 8 çakmak, 5 kitap ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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