Bitlis'te el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 630 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Çayırbaşı köyü kırsalı Onak Ormanları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Kentte 20 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-11" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında, Çayırbaşı köyü kırsalında, 3 sığınak, 630 kilogram amonyum nitrat (6 jelikan bidon ve 9 teneke içerisinde),tuzaklanmaya hazır el yapımı patlayıcı, 2 roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 2 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 12 dolu büyük tüp, 8 büyük pil, akü, 10 litre motor yağı, 2,5 litre benzin, 5 kilogram tütün (100 sigara sarma kağıdı ile birlikte) 700 kilogram çeşitli gıda malzemesi ve çok miktarda muhtelif giyim ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.