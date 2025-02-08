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        Haberler Gündem Bitlis'te bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

        Bitlis'te bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

        Bitlis'in Hizan ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 21:13 Güncelleme: 08.02.2025 - 21:13
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        Kardeşlerin kavgası can aldı
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        Bitlis'in Hilvan ilçesinde daha önceden tartıştığı kardeşi Mecit Y'nin iş yerine giden Salih Y, burada kardeşini silahla vurdu. Ağır yaralanan Mecit Y, kaldırıldığı Hizan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Şüpheli Salih Y, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Bu arada Gayda köyünde dün de Salih Y. ve Mecit Y. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, çevredekilerin araya girmesiyle kavganın sona erdiği öğrenildi.

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