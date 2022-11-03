Ambulans ile otomobil çarpıştı! 5 yaralı

AA'nın haberine göre, Bitlis-Tatvan kara yolundaki Üçyol Kavşağı'nda ambulans ile otomobil çarpıştı.

Kazada ambulanstaki 3 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sağlık durumları iyi olan yaralılar, tedbir amaçlı Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.