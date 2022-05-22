Bitlis'te, 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

DHA

Bitlis''in Tatvan ve Hizan ilçelerine bağlı 7 köy ile mezrada ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün başlayacak ve ikinci bir emre kadar 7 köyde uygulanacak yasakla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Bitlis ili Tatvan ve Hizan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Anadere, Dönertaş, Aladana, Horozdere, Gökay, Yoğurtlu ve Süttaşı köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 04.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."