Valilikten yapılan açıklama göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, bir araç şüphe üzerine durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gizlenmiş 8 parça halinde 3 kilo 865 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler M.F. ve Ö.D. gözaltına alındı.