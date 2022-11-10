Bitlis'te 3,9'luk deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi, merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesi olan sarsıntının saat 06.08'de, yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.