Bitlis'te 28 kilo 560 gram esrar ele geçirildi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 560 gram esrar ile 2 kilo 380 gram esrar tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Güroymak'ta, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığına yönelik bilgi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, bir şüphelinin ev ve eklentilerinde 28 kilo 560 gram esrar ve 2 kilo 380 gram esrar tohumu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.