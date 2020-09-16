Bitlis'te 247 sikke ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçe girişinde bir yolcu otobüsünün durdurulduğu belirtildi.

Otobüste şüpheli tavırlar sergileyen N.B'nin üst aramasında, kasık kısmında 247 sikke ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.