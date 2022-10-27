Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince durdurulan kamyonette 24 parça halinde 12 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.