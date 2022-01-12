Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı etkisini artırırken Bitlis, Muş ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi sorusu gündem olmuş durumda. Öğrenciler ve velileri, 13 Ocak yarın Bitlis, Muş ve Bingöl'de kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını araştırıyor. Peki, yarın Bitlis, Muş ve Bingöl'de okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…