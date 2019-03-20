Bitlis merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla önceki dönemlerde gerçekleştirilen faaliyetlerde elde edilen dokümanlar ve istihbarı bilgiler sonucunda Bitlis, Batman, Siirt, Mardin ve İzmit ve İstanbul illerinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık yapma" suçlarından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı verilen 4 kişinin gözaltına alındı, 12 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.