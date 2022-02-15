DHA

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tatvan'da 1, Güroymak'ta 3, Ahlat'ta 10, Adilcevaz'da 1 ve Hizan içesinde 3, Diyarbakır'da ise 1 kişi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.