AA

Bitlis merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 106 kişiden 21'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 aydan bu yana yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyenlere yönelik çeşitli tarihlerde 29 operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 66 kişiden 2'si tutuklandı, 64'ü de serbest bırakıldı. Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, biri kamu görevlisi 44 kişinin yakalanması amacıyla 4 Aralık'ta "Narko-Kıran 13" operasyonu başlatıldı. Bitlis merkezli Van, İstanbul ve Muş illerinde önceden belirlenen adreslere 483 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda da 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla 10'u da jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyonlarda 557 gram toz esrar, 591 gram eroin, 204 gram kubar esrar, 84 gram metamfetamin, 244 uyuşturucu hap, 18 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 kuru sıkı tabanca, 70 kuru sıkı tabanca mermisi, 6 av tüfeği, 106 av tüfeği mermisi, hassas terazi, 50 tane 9 mm MKE tabanca mermisi, 3 örgütsel doküman, 38 cep telefonu ele geçirildi.

Çocukları ve gençleri uyuşturucudan korumak amacıyla, uyuşturucu madde imal eden, ticaretini yapanlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.