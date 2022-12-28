Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Bitlis merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

Bitlis merkezli 2 il ve bir ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 2'si ise serbest bırakıldı

Giriş: 28.12.2022 - 22:28 | Güncelleme: ABONE OL
Bitlis merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
Bitlis merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

DHA'nın haberine göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Bitlis merkez, Tatvan ilçesi ve Muş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 54 kilo 34 gram metamfetamin, 2 kilo 72 gram eroin, 2 kilo 56 gram esrar, 95 adet uyuşturucu hap, 2 cam aparat ve 1 el telsizi ele geçirildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 16 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 14'ü 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında 48 kişiye de uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sakarya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil devrildi! Anne ve iki çocuğu yaralandı
Otomobil devrildi! Anne ve iki çocuğu yaralandı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.