Bitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı dönemine ait bulgulara ulaşıldı.
İHA'nın haberine göre Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi ve Bilimsel Kazı Koordinatörü Korkmaz Şen, 2020 yılı kazı çalışmalarında sona geldiklerini, bu yılki çalışmaları pandemi dolayısıyla kısıtlı elemanla yaptıklarını söyledi.
Dr. Korkmaz Şen, kazı çalışmalarında Bizans ve Osmanlı dönemine ait 10 adet sikke bulduklarını ifade etti.
Her geçen yıl farklı bulgulara rastladıklarını söyleyen Şen, “2020 yılı Bitlis Kalesi kazısı yaklaşık 10 işçi ile devam ediyor. Bu yıl kazıların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Pandemi nedeniyle çalışan işçileri sınırlı tutmak zorunda kaldık. İki açmayla başladık. Açmaları kalenin orta tarafında bulunan hamamın kuzey tarafında bulunan yerde sürdürüyoruz. Bu açmalardan bir tanesinin depo ya da kiler olarak kullanıldığını değerlendiriyoruz. İçerisinde küpler ve saklama kapları bol şekilde bulunuyor. Bunlardan 10 tanesi bütünlenebilir envanter eserimiz olmaktadır. Bununla birlikte açmaların içinde 60’a yakın farklı dönemlere ait sikkelere rastlandı. Bu sikkelerden bazıları Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait. Bir de cam ve çini buluntular, metal eserlerimiz, sırlı ve sırsız seramikler elde ettik. Şu anda laboratuvar çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yıl ki kazılarımızı fiili olarak sonlandırma aşamasındayız. Bundan sonrası ot temizliği ve basit onarımlar şeklinde devam edecek” dedi.
Şen, Bitlis Kalesi’ni ziyaretçiye açmanın şu anda mümkün olmadığını da belirterek, “Çünkü halen devam eden bir kazı çalışması var. Ziyaretçiye açılabilmesi için ciddi anlamda maddi destek ve çalışan desteği sağlanması gerekiyor. Ondan sonra yapılacak çalışmalar neticesinde ilerleyen zamanlarda ziyaretçiye açılabilir” şeklinde konuştu.
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