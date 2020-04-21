Bitlis'in Yolalan beldesi karantinaya alındı

AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Yolalan beldesi ve tüm mahallelerinin karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezine bağlı Yolalan beldesi ve bağlı tüm mahallelerine bugünden itibaren giriş ve çıkışlar yasaklanarak, geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Yolalan beldesinde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet, jandarma ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personel bu kararlardan muaf sayılacaktır. Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."