Bitlis'in risk haritasında "mavi" kategoriye geçmesi için sağlıkçılardan aşı seferberliği

AA

İl merkezi ve ilçelerde görev yapan sağlık ekipleri, merkezlerdeki 20 aşı noktasının yanı sıra 60 mobil aşı ekibiyle de köy köy, mahalle mahalle ve ev ev dolaşarak vatandaşları aşılıyor.Yürüttükleri yoğun çalışmayla risk haritasında Bitlis'in turuncudan sarıya dönmesini sağlayan Kovid-19'un fedakar kahramanları, aşılama ile salgının önünü almayı amaçlıyor.

Yaşadıkları zorluklara rağmen salgınla mücadelede ön safta yer alan ve şehrin haritada maviye dönmesi için çalışmalarını özveriyle yürüten ekipler, gittikleri yerlerde aşı konusunda yanlış bilgiye sahip kişileri ikna ederek aşılarını yapıyor.

İl merkezine bağlı Değirmenaltı köyüne giden mobil aşı ekibi, tandırda ekmek pişiren ve evlerinin önünde yün yıkayan kadınları aşıladı.

- "Şimdiye kadar Bitlis'te 250 bin doz aşı uygulandı"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Duygu Çelik Seyitoğlu, AA muhabirine, kentin dört bir yanında aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Uzun süredir tüm dünyanın salgınla mücadele ettiğini ancak aşının salgından kurtulmanın tek yolu olduğunu belirten Seyitoğlu, "Bitlis'in her yerinde, dört bir köşesinde aşılama faaliyetlerimiz devam etmekte. Yeni ekipler kuruldu, aşıda hız aldık. Amacımız bir an önce Bitlis'i mavi olarak görebilmek. Şimdiye kadar Bitlis'te 250 bin doz aşı uygulandı. Bunun 146 bini birinci doz." dedi.

Kentte 20'si çadır, 60'ı da mobil olmak üzere 80 ekibin aşılama faaliyeti yürüttüğünü ve bu sayede son zamanlarda aşılamada önemli mesafe katettiklerini dile getiren Seyitoğlu, mobil ekiplerin kentin en ücra köy ve yaylalarına dahi giderek aşılama yaptığını vurguladı.

- "Bir an önce maviye dönelim"

Aşı için tereddüt yaşayan ve yine aşı konusunda yanlış bilgiye sahip çok sayıda kişiyi ikna etmek amacıyla da ekiplerin yoğun mesai harcadığını ifade eden Seyitoğlu, şunları kaydetti:

"Aşı olmayanları ikna etmeye çalışıyoruz. Yanlış bilgilerini doğrularla değiştiriyoruz. Hastalığın çok daha büyük yan etkilerinin olduğunu ifade ediyoruz. İkna olan Bitlis halkı da bizi destekliyor. Daha fazla desteklemelerini istiyoruz. Bir an önce maviye dönelim, onlar da biz de rahat bir nefes alalım. Şu anda aşı oranımız yüzde 68'dir. Yüzde 75 olduğunda mavi olacağız. Bunun için de tüm sağlık kuruluşlarında, çadırlarda ve mobil ekiplerde aşı yapılabiliyor. Halkımız aşı için tereddütte olmasın, bize başvurarak geciktirmeden aşı yaptırsın. Bu, her şeyden önemli."

- "İkna çabalarımız uzun süre alıyor"

Köydeki aşılama çalışmasına katılan sağlık personeli Onur Aldagül de sabahın erken saatlerinde başlayıp köylerde aşılama faaliyeti yürüttüklerini söyledi.Aldagül, "Karşılaştığımız birçok sıkıntıya rağmen gittiğimiz kapılarda vatandaşımız istekli olarak aşı yaptırdığında yorgunluğumuzu ve stresimizi atıyoruz. Bazen aşı olmak istemiyorlar. İkna çabalarımız uzun süre alıyor. Bunun neticesini alıyoruz. İkna çalışmalarımızı da sorunsuz yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Hemşire Hülya Vefaoğlu da "Özellikle bazı köydeki vatandaşlarımız, tarla, bağ ve bahçe işleri ile imkanları kısıtlı olduğundan merkeze gelip aşılarını yaptıramıyor. Biz de aşı hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bize memnuniyetlerini iletiyorlar. Bu konuda çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Değirmenaltı köyü muhtarı Zeynel Abidin Muratoğlu da sağlık ekiplerinin üç kez köylerine geldiğini kaydederek, "Ayağımıza kadar geliyorlar. Herkesin aşı olması gerekiyor. Aşısız kimse kalmasın. Bu hastalığın olmazsa olmazı aşıdır. Devletimize ve sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ev ev, kapı kapı dolaşıyorlar. Biz de çok memnunuz." diye konuştu.