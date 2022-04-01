On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayına girdiğimiz şu mübarek günlerde Diyanet İmsakiyesi gündeme geldi. Mübarek Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Ramazan ayını ibadetle ve oruçla geçirmek isteyen Müslümanlar illerinin iftar ve sahur vakitlerini araştırıyorlar. Bitlis’te yaşayan vatandaşlar Bitlis Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakti saatlerini merak ediyorlar. İşte, Bitlis İmsakiyesi 2022…

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