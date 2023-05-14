Bitlis Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bitlis Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bitlis başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bitlis Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bitlis seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bitlis Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bitlis Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 81.74 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:23 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 79.9 oldu. Bitlis Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 68.923 oyla yüzde 50.68 - Recep Tayyip Erdoğan: 63.477 oyla yüzde 46.68 - Sinan Oğan: 3.065 oyla yüzde 2.25 - Muharrem İnce: 520 oyla yüzde 0.38 aldı. Bitlis 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 68.923 oyla yüzde 50.68Recep Tayyip Erdoğan: 63.477 oyla yüzde 46.68Sinan Oğan: 3.065 oyla yüzde 2.25Muharrem İnce: 520 oyla yüzde 0.38

Bitlis Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 81.31 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:23 itibarıyla yüzde 73 oranında açıldı. 2023 Bitlis milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 51.929 oyla yüzde 43.38 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 48.404 oyla yüzde 40.44 - Millet İttifakı: 15.198 oyla yüzde 12.7 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 724 oyla yüzde 0.61 - Ata İttifakı: 224 oyla yüzde 0.19 aldı. Saat 21:23 itibarıyla 2023 Bitlis milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 51.929 oyla yüzde 43.38Emek ve Özgürlük İttifakı: 48.404 oyla yüzde 40.44Millet İttifakı: 15.198 oyla yüzde 12.7Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 724 oyla yüzde 0.61Ata İttifakı: 224 oyla yüzde 0.19YEŞİL SOL: 48.404 oyla yüzde 40.44AK Parti: 44.837 oyla yüzde 37.46İYİ Parti: 15.198 oyla yüzde 12.70MHP: 4.446 oyla yüzde 3.71YENİDEN REFAH: 2.335 oyla yüzde 1.95MEMLEKET: 572 oyla yüzde 0.48SOL PARTI: 539 oyla yüzde 0.45BBP: 311 oyla yüzde 0.26AB: 231 oyla yüzde 0.19AP: 224 oyla yüzde 0.19ANAP: 148 oyla yüzde 0.12HAKPAR: 145 oyla yüzde 0.12TKP: 138 oyla yüzde 0.12GENÇ: 109 oyla yüzde 0.09MP: 101 oyla yüzde 0.08GBP: 90 oyla yüzde 0.08HKP: 77 oyla yüzde 0.06YP: 64 oyla yüzde 0.05TKH: 47 oyla yüzde 0.04CHP: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00ZP: 0 oyla yüzde 0.00