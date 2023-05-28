Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Bitlis Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Bitlis başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Bitlis Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Bitlis seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Bitlis Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Bitlis Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 76.30 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98 oldu. Bitlis Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 81.606 oyla yüzde 50.13 - Recep Tayyip Erdoğan: 81.169 oyla yüzde 49.87 aldı. Bitlis 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 81.606 oyla yüzde 50.13

Recep Tayyip Erdoğan: 81.169 oyla yüzde 49.87

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 88.779 oyla yüzde 50.91 - Recep Tayyip Erdoğan: 80.997 oyla yüzde 46.45 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 81.606 oyla yüzde 50.13Recep Tayyip Erdoğan: 81.169 oyla yüzde 49.87