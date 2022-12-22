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Haberler İş-Yaşam Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Habur'a giden güzergahı tamamlayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Toplamda 50 kilometrelik bu projenin son 4.5 kilometrelik kısmını da bitirerek, Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli güzergahı tamamlayacağız. Projenin tamamlanması Bitlis’i ve bölgeyi rahatlatacaktır" dedi

Giriş: 22.12.2022 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları açıldı
Bitlis Çayı Viyadüğü açıldı
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, canlı bağlantıda şu açıklamalarda bulundu;

"Toplamda 50 kilometrelik bu projenin son 4.5 kilometrelik kısmını da bitirerek, Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli güzergahı tamamlayacağız. Projenin tamamlanması Bitlis’i ve bölgeyi rahatlatacaktır."

"Her ne kadar birileri hala sınırlarımızı taciz ederek eski günleri yeniden hortlatmaya çalışsa da bu senaryo artık işlemeyecektir. Milletimiz yaşadığı acıları unutmayacak, terör yandaşlarına geçit vermeyecektir."

"Türkiye yüzyılını başlatıyoruz. Eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma her alanda ülkemizin geldiği seviye geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor."

"Siyasi, diplomatik ve güvenlik başarılarının yanı sıra, üretim ve ihracatla büyüttüğümüz ülkemizi zirveye çıkartmaya kararlıyız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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