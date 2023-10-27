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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bitkisel üretim ikinci tahminleri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Bitkisel üretim ikinci tahminleri açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı bitkisel üretim ikinci tahminlerini yayınladı. Bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:45
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        Bitkisel üretim ikinci tahminleri açıklandı
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        Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 10,4 oranında artarak 21,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 5,9 oranında artarak 9 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 6,2 oranında artarak 290 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 12,3 oranında artarak 410 bin ton olacağı öngörüldü.

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        Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 575 bin ton, 242 bin ton ve 424 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artarak 5,6 milyon ton üretileceği tahmin edildi.

        Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 11,3 oranında azalarak 137,5 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 13,8 azalarak yaklaşık 2,2 milyon ton olacağı öngörüldü.

        Şeker pancarı üretiminin yüzde 16,9 oranında artarak 22,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

        Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 2,3, kuru soğanda yüzde 10,6, salçalık kapya biberde yüzde 8,3 oranında üretim artışı; karpuzda yüzde 7,6, kavunda yüzde 11,9, hıyarda yüzde 6,0 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.

        Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 2,8, zeytinde yüzde 54,6 üretim azalışı beklenirken; şeftali ve nektarin toplamında yüzde 7,7, kirazda yüzde 15,4, vişnede yüzde 18,8 oranında üretim artışı olacağı öngörüldü.

        Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 58,1, portakalda yüzde 71,7, limonda yüzde 75,0 oranında üretim artışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 15,0, Antep fıstığında yüzde 26,4 oranında üretim azalışı; cevizde ise yüzde 18,8 oranında üretim artışı olacağı tahmin edildi.

        Muz üretiminde yüzde 6,4 oranında azalış olacağı öngörüldü.

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