05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,65 artarak 77,55 milyar liraya çıktı.
Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin değeri, geçen yıl 2018'e göre yüzde 24,65 artışla 77,55 milyar lira oldu. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri yüzde 22,15 artışla 67,83 milyar lira ve sebzelerin üretim değeri ise yüzde 21,87 artışla 50,45 milyar lira olarak gerçekleşti.
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden nohudun fiyatı yıllık yüzde 29,04 azalış gösterdi.
Geçen yıl bir önceki yıla göre en az artış yüzde 20,95 ile mercimek (kırmızı) fiyatında gerçekleşti.
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlere ait fiyatlarda en fazla artışın olduğu ürün ise yüzde 79,97 ile patates (diğer) olurken bu ürünü, yüzde 33,88 ile fasulye (kuru) ve yüzde 25,98 ile buğday (diğer) izledi.
Sebzelerden domatesin (sofralık) fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 3,27 artış gösterdi. Patlıcan fiyatında yüzde 30,92 ve soğan (kuru) fiyatında yüzde 37,96 artış gerçekleşti. Buna karşılık sebzeler grubunda bir önceki yıla göre en fazla artış gösteren ürün, yüzde 70,88 ile sarımsak (kuru) oldu. Bu ürünü, yüzde 54,54 ile biber (sivri) ve yüzde 42,51 ile karnabahar takip etti.
Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden zeytin (sofralık) fiyatında yıllık yüzde 3,16 artış görüldü. Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden en az artış gösteren ürünler sırasıyla yüzde 19,49 ile limon, yüzde 20,58 ile üzüm (sofralık çekirdekli) oldu. En fazla artış ise yüzde 52,26 ile fındık ve yüzde 36,55 ile muzda gerçekleşti.
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