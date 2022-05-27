Bitkisel üretim birinci tahmini açıklandı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerini açıkladı.

Buna göre, üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,4 artışla 68,2 milyon tona, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4,6 artışla 26,1 milyon tona çıkacağı tahmin edildi. Sebzelerde ise üretim miktarının yüzde 1 düşüşle 31,4 milyon tona gerileyeceği öngörüldü.

BUĞDAY, MISIR ÜRETİMİ ARTACAK

Tahıl ürünleri üretim miktarının 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15,7 artarak 36,9 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Buğday üretiminin yüzde 10,5 artışla 19,5 milyon ton, mısır üretiminin yüzde 3,7 artışla 7 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 47,8 artışla 8,5 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 35 artışla 270 bin ton olacağı hesaplanırken, yulaf üretiminin yüzde 26,8 artışla yaklaşık 350 bin ton olması bekleniyor.

Baklagillerden nohut üretiminin yüzde 22,1 artarak 580 bin ton, kırmızı mercimek üretiminin de yüzde 75,4 artarak 400 bin ton olacağı tahmin edildi. Kuru fasulye üretiminin yüzde 6,6 azalarak 285 bin ton olacağı öngörüldü.

Yumru bitkilerden patates üretiminin ise değişim göstermeyeceği ve 5,1 milyon ton olacağı hesaplandı.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 4,4 yükselerek 190 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 5,6 artarak yaklaşık 2,6 milyon ton olacağı öngörüldü. Tütün üretiminin yüzde 12,7 yükselerek 82,3 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 4,1 artarak 19 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

KURU SOĞAN ÜRETİMİ AZALACAK

Üretimin hıyarda yüzde 2,9, havuçta yüzde 19,9, beyaz lahanada yüzde 17,2 artacağı, domateste yüzde 2,3, karpuzda yüzde 3,9 ve kuru soğanda yüzde 6 azalacağı tahmin edildi.

Meyveler grubunda önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 4,5, üzümde yüzde 15,8, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 6,7, kirazda yüzde 14,8, çilekte yüzde 5,5, zeytinde yüzde 0,7 artış olacağı öngörüldü.

ANTEP FISTIĞINDA YÜZDE 92.7 ÜRETİM ARTIŞI BEKLENİYOR

Üretimde, turunçgillerden mandalinada yüzde 0,1 artış, portakalda yüzde 11, limonda yüzde 3,2 azalış tahmin edildi.

Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 3,1, Antep fıstığında yüzde 92,7 artış olması bekleniyor.

Üretimin incirde yüzde 9,4, muzda yüzde 8,9 artacağı öngörüldü.