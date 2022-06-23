AA'nın haberine göre çay içen, meyve, çekirdek ve ceviz yiyen sincap, sevimli hareketleriyle çevredeki esnafın ve müşterilerin de ilgisini çekiyor. Cıvgın, sincabı bulduğunda çok küçük olduğunu, daha tüylerinin bile çıkmadığını söyledi.