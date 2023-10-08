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        Haberler Yaşam Bitkin halde bulunan sincabı elleriyle besledi

        Bitkin halde bulunan sincabı elleriyle besledi

        Tunceli'de piknik yapmaya giden vatandaşların bitkin halde bulduğu sincap, vatandaşların yiyecek ve su vermesinin ardından kendine gelerek doğal yaşamına geri döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:58
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        Bitkin haldeki sincabı elleriyle besledi
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Çaybağı mevkiinde piknik yapan vatandaşlar bitkin halde bir sincap buldu. Vatandaşlar sincaba ceviz ve su verdi.

        Vatandaşın avuçları arasında bir süre ceviz yiyen sincap ardından kendine gelerek doğasına geri döndü.

        O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamarası ile kaydedildi.

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        #Tunceli
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