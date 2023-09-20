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        Haberler Yaşam Bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi ediliyor

        Bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi ediliyor

        Van'da bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi edilip doğaya salınacak Van'da yaralı ve bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:41
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          Bahçesaray ilçesi kırsalında vatandaşlarca bulunan kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak il merkezine getirildi.

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          Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan nesli tehlike altındaki akbabanın, açlığa bağlı olarak bitkin düştüğü tespit edildi.

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          Müdahalenin ardından merkezin bahçesine bırakılan ve bakımı yapılan kuş, iyileştikten sonra bulunduğu yerde doğaya salınacak.

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          Merkezin Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzasında yaralı bulunan tüm yaban hayvanların bakımını yaptıklarını söyledi.

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          Van Gölü Havzası'nın yaban hayatı konusunda zengin olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

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          "Burada tüm yaban hayvanlarını tedavi ediyoruz. Son olarak Bahçesaray ilçemizde bulunan kızıl akbaba merkezimize getirildi. İlk muayenesini yaptık. Açlığa bağlı yorgunluk ve uçamama sorunu tespit ettik. Bitkin halde teslim aldık. Beslenmesine başladık.

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          İyileştikten sonra yeniden doğaya salacağız. Akbabalar doğanın çöpçüleridir. Doğadaki büyün leşleri temizlerler. Son yıllarda nesli tehlike altına girdi. Sayları gitgide azalmakta.

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          Bu hayvanların neslini korumalıyız. Dört akbaba türünü de daha önce merkezimizde tedavi ettik. Amacımız bütün yaban hayvanlarını habitatına kazandırmak."

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