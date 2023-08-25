Bitkin halde bulunan 2 sincap yavrusu koruma altına alındı
Ordu'nun Kabataş ilçesinde bitkin halde bulunan 2 sincap yavrusu koruma altına alındı
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Ordu'nun Kabataş ilçesinde yaşayan Murat Kömür, fındık bahçesinde sincap yavruları buldu.
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Sincapları bulduğu çevrede yuvalarını arayan Kömür, sonuç alamayınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ünye Şefliğine bildirdi.
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Şef Saygın Yıldırım, yavru sincapları teslim alarak ilçedeki özel bir veteriner kliniğine getirdi.
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Veteriner hekim Yunus Emre Gümüş, sincapların kontrollerini yaptıktan sonra besledi.
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Gümüş, yaklaşık 3 ay bakacaklarını yavruların daha sonra ilgili kurumca doğaya salınacağını aktardı.
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